В Москве убийца застрелился при задержании

На юго-востоке Москвы неизвестный убил человека из охотничьего ружья, а при задержании застрелился сам. Пострадавших среди полицейских нет.

Утром 8 января на улице Васильцовский Стан на юго-востоке столицы неизвестный застрелил мужчину, после чего скрылся. Спустя некоторое время злоумышленник был обнаружен и блокирован сотрудниками полиции, после этого он покончил с собой.

В правоохранительных органах столицы ТАСС рассказали, что стрелок оказывал сопротивление полицейским. Стрелявший был блокирован недалеко от места ЧП, где обстрелял полицейских и попал одному из них в бронежилет.

Позже удалось установить личность стрелявшего, власти не называют его фамилию. Известно, что убийца стоял на учете у психиатра.