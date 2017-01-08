В Москве убийца застрелился при задержании
На юго-востоке Москвы неизвестный убил человека из охотничьего ружья, а при задержании застрелился сам. Пострадавших среди полицейских нет.
Утром 8 января на улице Васильцовский Стан на юго-востоке столицы неизвестный застрелил мужчину, после чего скрылся. Спустя некоторое время злоумышленник был обнаружен и блокирован сотрудниками полиции, после этого он покончил с собой.
В правоохранительных органах столицы ТАСС рассказали, что стрелок оказывал сопротивление полицейским. Стрелявший был блокирован недалеко от места ЧП, где обстрелял полицейских и попал одному из них в бронежилет.
Позже удалось установить личность стрелявшего, власти не называют его фамилию. Известно, что убийца стоял на учете у психиатра.
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