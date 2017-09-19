В Москве убили легкоатлета Николая Иванова
В Москве зарезали 23-летнего спортсмена легкоатлета Николая Иванова, сообщил источник в экстренных службах столицы.
Как уточняется в сообщении, спортсмена с ножевым ранением обнаружили случайные прохожие на юго-востоке Москвы, около дома 25 по улице Генерала Кузнецова.
Мужчину госпитализировали в больницу, где он скончался от полученного ранения.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает «Федерал пресс».
Николай Иванов выступал в дисциплине спортивная ходьба.
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