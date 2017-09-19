В Москве убили легкоатлета Николая Иванова

В Москве зарезали 23-летнего спортсмена легкоатлета Николая Иванова, сообщил источник в экстренных службах столицы.

Как уточняется в сообщении, спортсмена с ножевым ранением обнаружили случайные прохожие на юго-востоке Москвы, около дома 25 по улице Генерала Кузнецова.

Мужчину госпитализировали в больницу, где он скончался от полученного ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает «Федерал пресс».

Николай Иванов выступал в дисциплине спортивная ходьба.