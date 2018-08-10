В Москве на территории бывшего завода ЗИЛ открыт новый проспект
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл на территории бывшего завода ЗИЛ новый проспект Лихачева с путепроводом через Московское центральное кольцо (МЦК).
Дороге присвоено имя основателя и руководителя завода ЗИЛ Ивана Лихачева.
Общая длина проспекта Лихачева составляет примерно 3 км – от набережной Марка Шагала до станции метро «Технопарк».
Поблизости с новой магистралью находятся спортивный кластер, технопарк, жилая застройка, а также крупнейший детский тематический парк «Остров мечты», передает «НСН».
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