В Москве за сутки произошло почти 900 ДТП
Почти 900 аварий произошло в Москве из-за обрушившегося на столицу ледяного дождя и снегопада.
По данным московского ГИБДД, в результате аварий пострадали 26 человек, влючая одного ребенка. Кроме того, автоинспекторы задержали 70 водителей в нетрезвом состоянии.
- В Москве зарегистрировано 880 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом за прошедшие сутки, — сказал «РИА Новости» представитель ГИБДД.
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