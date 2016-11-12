В Москве за сутки произошло почти 900 ДТП

Почти 900 аварий произошло в Москве из-за обрушившегося на столицу ледяного дождя и снегопада.

По данным московского ГИБДД, в результате аварий пострадали 26 человек, влючая одного ребенка. Кроме того, автоинспекторы задержали 70 водителей в нетрезвом состоянии.

- В Москве зарегистрировано 880 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом за прошедшие сутки, — сказал «РИА Новости» представитель ГИБДД.