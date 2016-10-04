В Москве строительный кран упал на детский сад

В центре Москвы на территории детского сада произошло ЧП. На площадку учреждения упал строительный кран.

Источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что кран рухнул в Ананьевском переулке. При падении он повредил забор.

Причиной происшествия стало нарушение технологии сборки стрелы. Сейчас на месте ЧП работают представители оперативных служб.