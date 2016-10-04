В Москве строительный кран упал на детский сад
В центре Москвы на территории детского сада произошло ЧП. На площадку учреждения упал строительный кран.
Источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что кран рухнул в Ананьевском переулке. При падении он повредил забор.
Причиной происшествия стало нарушение технологии сборки стрелы. Сейчас на месте ЧП работают представители оперативных служб.
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