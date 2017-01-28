В Москве стрела крана рухнула на людей

В результате падения стрелы крана на людей в Москве пострадали два человека.

Происшествие случилось на севере Москвы. По предварительным данным, на стройплощадке, расположенной у дома 16 на Путевом проезде в Москве, пострадали два человека, сообщает "Интерфакс".

Обстоятельства происшествия и подробности уточняются. Проводится проверка. Официального подтверждения данной информации пока нет.