В Москве стрела крана рухнула на людей

В результате падения стрелы крана на людей в Москве пострадали два человека.

Происшествие случилось на севере Москвы. По предварительным данным, на стройплощадке, расположенной у дома 16 на Путевом проезде в Москве, пострадали два человека, сообщает "Интерфакс".

Обстоятельства происшествия и подробности уточняются. Проводится проверка. Официального подтверждения данной информации пока нет.

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