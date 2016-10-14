В Москве стартует программа бесплатных экскурсий «От Покрова до Рождества»

Гиды общественного проекта «Гуляем по Москве» начинают реализацию осенне-зимней программы бесплатных экскурсий «От Покрова до Рождества», сообщают организаторы.

Начиная с 14 октября ежедневно историки, москвоведы, искусствоведы и журналисты будут проводить свои авторские маршруты по Москве.

Бесплатная программа продлится до Рождественских каникул. За это время можно будет посетить свыше 70 различных экскурсий. В ближайшую субботу впервые пройдет прогулка «Стрельцы, ордынцы и купцы Заречья», где можно будет узнать о старейшей территории столицы, которую долгое время горожане называли «деревней» и «провинцией».

До января можно будет услышать десятки авторских разработок, расписание уже опубликовано на сайте проекта. Среди них – «От Леонова до Ростокина», «Свиблово», «Тайны Симонова монастыря», «Гроза 1812 года», «ВДНХ», «Коломенское: от Грозного до Тишайшего», «Мясницкая», «Мещанская слобода», «Подземные дворцы и храмы метро», «Китай-город» и многие другие.

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