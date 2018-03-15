В Москве стартовал социальный проект «Ять. Пора читать»

В Москве 1 марта 2018 года стартовал масштабный социальный проект «Ять. Пора читать», направленный на популяризацию чтения среди аудитории от 15 до 25 лет.

Мероприятие прошло на площадке Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино.

В серии круглых столов приняли участие издатели, представители библиотек, социологи, литературные критики, организаторы социальных проектов, связанных с чтением, и конечно, старшие школьники и студенты.

Модератором дискуссии выступила журналист Фекла Толстая.

В планах проекта «Ять. Пора читать» — проведение замеров и исследований читательской активности в регионах, а также проведение публичных мероприятий для молодежной аудитории в городах страны.