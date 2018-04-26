В Москве стартовал сезон фонтанов

В столице России заработали фонтаны. Сезон был открыт запуском нового фонтана на Биржевой площади.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в городе насчитывается около 600 фонтанов. Треть из их была построена в течение последних восьми лет. «Это фонтаны во дворовых территориях, парках, скверах, на центральных площадях и улицах», - цитирует чиновника АГН «Москва».

Бирюков также добавил, что порядка 250 фонтанов были отремонтированы за прошедшие два года.