В Москве стартовал сезон фонтанов
В столице России заработали фонтаны. Сезон был открыт запуском нового фонтана на Биржевой площади.
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в городе насчитывается около 600 фонтанов. Треть из их была построена в течение последних восьми лет. «Это фонтаны во дворовых территориях, парках, скверах, на центральных площадях и улицах», - цитирует чиновника АГН «Москва».
Бирюков также добавил, что порядка 250 фонтанов были отремонтированы за прошедшие два года.
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