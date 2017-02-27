В Москве не стали отрицать поставки оружия иракским курдам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте 2016 года не подтвердил информацию о таких поставках, а в январе постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявлял, что прямых поставок оружия иракским курдам не ведется. В понедельник замглавы МИД РФ Михаил Богданов сказал, что российское оружие, поставляемое правительству Ирака и иракским курдам, повышает их боеспособность в борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов в комментарии «Интерфаксу», в частности, отметил, что Россия «плотно взаимодействует с иракцами в борьбе с ИГ (террористическая группировка запрещена в РФ) как, собственно, в Ираке, так и в соседней Сирии», пишет «Лента.ру».

Официальный Багдад с 2012 года закупает крупные партии российского оружия, причем как нового, так и из наличия Минобороны России. Поставки российского вооружения в автономный иракский Курдистан, ведущиеся с конца 2015 года, афишировались гораздо меньше. Было известно о передаче пяти зенитных артустановок ЗУ-23-2 и большой партии боеприпасов.

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