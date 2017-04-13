В Москве создадут приложение для вызова экстренных служб

В Москве появится мобильное приложение, с помощью которого можно будет вызвать экстренные службы без общения с оператором. Сервис под названием "112 Москва" сейчас разрабатывают, сообщили в столичной мэрии.

Кроме того что сообщить о беде через приложение получится без телефонного звонка, оно сможет и самостоятельно определить местонахождение пользователя, то есть сообщать адрес будет не обязательно. Тестировать сервис начнут уже в этом году, - сообщает «ВладТайм».

Возможность вызвать, к примеру, "скорую помощь" без устного общения с диспетчером может оказаться незаменимой для людей с нарушениями речи или слуха.