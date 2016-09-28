В Москве совершено разбойное нападение на отделение Сбербанка

На офис Сбербанка России на Открытом шоссе в Москве совершили разбойное нападение.

Инцидент случился в среду утром, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка. Установлено, что никто из клиентов и работников банка не пострадал. В настоящее время устанавливается размер ущерба. В офисе проводятся следственные действия.

Другие детали не раскрываются в интересах следствия.