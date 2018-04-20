В Москве совершен налет на банк

В столичном районе Лефортово неизвестные злоумышленники ограбили банк. Их добычей стали 10 миллионов рублей.

Инцидент произошел по адресу Лефортовский вал,16. В этом здании расположен один из офисов Сбербанка и ряд других организаций.

Нападавших было несколько человек. Свои лица они скрывали за масками., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.