В Москве сотни желающих выстроились в очередь за кроссовками от Канье Уэста
На Кузнецком мосту в Москве сотни человек собрались, чтобы приобрести кроссовки из новой коллекции рэпера Канье Уэста.
Очевидцы рассказали, что пара спортивной обуви от знаменитого певца стоит в среднем 17 тысяч рублей. Данная серия кроссовок выпущена в ограниченном количестве, и купить ее могли не все.
Люди вспоминали, что такие же длинные очереди были в Москве в 2016 году, когда за эксклюзивными «тапками» мужа популярной Ким Кардашьян собрались сотни желающих.
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