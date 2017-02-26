В Москве сотни желающих выстроились в очередь за кроссовками от Канье Уэста

На Кузнецком мосту в Москве сотни человек собрались, чтобы приобрести кроссовки из новой коллекции рэпера Канье Уэста.

Очевидцы рассказали, что пара спортивной обуви от знаменитого певца стоит в среднем 17 тысяч рублей. Данная серия кроссовок выпущена в ограниченном количестве, и купить ее могли не все.

Люди вспоминали, что такие же длинные очереди были в Москве в 2016 году, когда за эксклюзивными «тапками» мужа популярной Ким Кардашьян собрались сотни желающих.