В Москве состоялся международный фестиваль-конкурс русской культуры «Истоки»

VI Международный фестиваль-конкурс русской культуры «Истоки» состоялся в Москве. Он ежегодно проводится в целях популяризации и сохранения русской культуры и русского языка в России и за рубежом, поддержки детско-юношеского творчества, развития общественной дипломатии, расширения Русского мира, укрепления дружественных международных связей и положительного имиджа России.

В 2016 году в фестивале-конкурсе приняли участие вокалисты в возрасте от 5 до 16 лет и члены жюри из России и соотечественники из Молдавии, Турции, Болгарии, США, Мальты, Израиля, Канады, Австрии, Франции, Белоруссии, Латвии.

Оргкомитет наполнил программу фестиваля мероприятиями, направленными на воспитание патриотических чувств, ознакомление с русской культурой, историей и традициями, обмен опытом по сохранению и популяризации русского языка и русской культуры среди российских специалистов и соотечественников, проживающих за рубежом.

Конкурс вокалистов проводился в форме концертной программы при полном зрительном зале. Международное профессиональное жюри состояло из представителей 7 стран. Гран-при VI Международного фестиваля-конкурса русской культуры «Истоки» в 2016 году была удостоена София Казакова из Латвии.

В рамках фестиваля прошли мероприятия, популяризирующие русскую культуру. В Государственном музее А.С.Пушкина состоялась экскурсия и концерт участников и членов жюри фестиваля. В Органном зале Детской школы искусств имени М.А. Балакирева участники фестиваля и члены жюри выступили с концертом-поздравлением школы с 50-летним юбилеем. В Мастерской Лины Арифулиной прошел творческий мастер-класс, где юные артисты получили уникальные советы от профессионалов.

В Общественной палате Российской Федерации прошел Круглый стол «Сохранение и популяризация русского языка и русской культуры в России и за рубежом». Более четырех часов продолжалось обсуждение актуальных вопросов укрепления и расширения русского культурного пространства во всем мире.

В работе круглого стола приняли участие представители профильных органов государственной власти, Общественной Палаты Москвы, общественных объединений, деятели культуры, партнеры фестиваля, соотечественники, проживающие в Канаде, Израиле, Мальте, Молдавии, Болгарии, Франции.