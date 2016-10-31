В Москве состоится первая конференция о противодействии антисемитизму
1 и 2 ноября в Москве пройдет первая конференция «Защитим будущее», посвященная противодействию антисемитизму. Мероприятие подобной тематики проводится на территории постсоветсткого пространства впервые.
Ожидается, что участники обсудят проблемы ксенофобии, расизма и антисемитизма в спорте и в интернете. Кроме того, спикеры намерены затронуть вопросы религии. Планируется, что участниками мероприятия станут президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан и многие другие.
Организатор конференции – Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Правительства Москвы, Всемирного еврейского конгресса, Евроазиатского еврейского конгресса и фонда «Генезис». Мероприятия будут проходить в здании гостиницы "Украина".
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