В Москве состоится первая конференция о противодействии антисемитизму

1 и 2 ноября в Москве пройдет первая конференция «Защитим будущее», посвященная противодействию антисемитизму. Мероприятие подобной тематики проводится на территории постсоветсткого пространства впервые.

Ожидается, что участники обсудят проблемы ксенофобии, расизма и антисемитизма в спорте и в интернете. Кроме того, спикеры намерены затронуть вопросы религии. Планируется, что участниками мероприятия станут президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан и многие другие.

Организатор конференции – Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Правительства Москвы, Всемирного еврейского конгресса, Евроазиатского еврейского конгресса и фонда «Генезис». Мероприятия будут проходить в здании гостиницы "Украина".