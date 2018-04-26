В Москве состоится митинг в защиту Telegram

Акция противников блокировки мессенджера намечена на 30 апреля.

С разрешение столичной мэрии она будет проводиться на проспекте Академика Сахарова. Ее организатором выступает Либертарианская партия России, сообщает «Интерфакс». Активисты будут протестовать против цензуры вообще и Роскомнадзора в частности.

Решение о блокировке Telegram было вынесено судом 13 апреля. Через несколько дней Роскомнадзор приступил к его исполнению. Однако полностью прекратить работу сервиса на территории России не удалось.