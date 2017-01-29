В Москве сооснователь клуба Soho Rooms выпал из окна

Московские следователи проводят проверку по факту падения с 17 этажа одного из учредителей московского ночного клуба Soho Rooms.

Тело погибшего было найдено на козырьке подъезда одного из жилых домов по Шмидтовскому проезду в Москве. Известно, что погибшему был 41 год. Сергея Ткаченко широкая публика также знала под именем Sergey Jeff. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать собственная неосторожность погибшего, сообщает РГ.

СМИ отмечают, что причиной также могла стать семейная ссора Ткаченко. Следователи проводят проверку по данному факту, подробности происшествия выясняются.

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