В Москве сообщили о возможной угрозе взрыва на избирательном участке
В Армянском переулке города Москвы поступило сообщение об анонимной угрозе взрыва на избирательном участке.
– Сообщение об угрозе взрыва на избирательном участке в Армянском переулке поступило на службу "02" от анонимного заявителя. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и полиция, которые обследуют помещения участка, – сообщает ТАСС. Полиция устанавливает личность звонившего.
Полиция отмечает, что на избирательном участке был задержан мужчина, который сообщил о взрывном устройстве. При себе у него взрывное устройство обнаружено не было. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о задержании провокатора в своем Твиттере.
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