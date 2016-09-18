В Москве сообщили о возможной угрозе взрыва на избирательном участке

В Армянском переулке города Москвы поступило сообщение об анонимной угрозе взрыва на избирательном участке.

– Сообщение об угрозе взрыва на избирательном участке в Армянском переулке поступило на службу "02" от анонимного заявителя. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и полиция, которые обследуют помещения участка, – сообщает ТАСС. Полиция устанавливает личность звонившего.

Полиция отмечает, что на избирательном участке был задержан мужчина, который сообщил о взрывном устройстве. При себе у него взрывное устройство обнаружено не было. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о задержании провокатора в своем Твиттере.