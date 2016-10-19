В Москве на следующей неделе выпадет снег

В Москве 25 и 26 октября ожидается снег, сообщается на сайте Российского гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что в ночь на 25 октября пройдет снег при переменной облачности и температуре до минус 2 градусов. Ведомство уточняет, что вероятность такого прогноза по осадкам – 55 процентов.

С вероятностью 74 процента снег пойдет в ночь на 26 октября.

Первый снег в столице выпал 13 октября.