В Москве на следующей неделе выпадет снег
В Москве 25 и 26 октября ожидается снег, сообщается на сайте Российского гидрометцентра.
Синоптики отмечают, что в ночь на 25 октября пройдет снег при переменной облачности и температуре до минус 2 градусов. Ведомство уточняет, что вероятность такого прогноза по осадкам – 55 процентов.
С вероятностью 74 процента снег пойдет в ночь на 26 октября.
Первый снег в столице выпал 13 октября.
Следующая новость В России создали «военный» интернет
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии