В Москве следователи начали проверку по факту падения детей в люк

Следователи начали проверку по факту ЧП, которое произошло в московском районе Капотня. По словам помощника руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой, выясняются обстоятельства, при которых на юго-востоке столицы двое детей упали в люк с горячей водой.

- Двое детей упали в открытый люк с кипятком в столичном районе Капотня. По данному факту следователи организовали доследственную проверку, — цитирует заявление Юлии Ивановой РИА «Новости».

Помощник руководителя ГСУ СК России уточнила, что в ходе проверки следователи выясняют все обстоятельства происшествия, в том числе пытаются уточнить причину, по которой люк был открыт. В связи с этим будет устанавливаться степень ответственности сотрудников коммунальных служб этого участка.

Ранее стало известно, что вчера вечером двое учеников 7 класса упали в люк с кипятком. ЧП произошло в Москве, в 3 Квартале района Капотня. в Москве. Детей госпитализировали в столичный ожоговый центр.