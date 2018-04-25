В Москве скорректировали «Избирательный кодекс»
Столичная дума утвердила поправки, внесенные мэром города Сергеем Собяниным.
В соответствии с ними, до 0,5% снижен минимальный порог подписей, который должны набрать кандидаты, претендующие на пост градоначальника. Кроме того, избирательные участки на выборах мэра столицы будут работать до 22 часов, а общественная палата Москвы получила право назначать своих наблюдателей в избирательные комиссии.
Наряду с этим введен институт «Мобильный избиратель», который позволяет гражданину проголосовать в день выборов по месту фактического нахождения, сообщает НСН.
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