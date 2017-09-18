В Москве скончался оперный певец Зураб Соткилава

Утром 18 сентября в Москве скончался оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава.

Ему было 80 лет.

Сообщается, что он умер от тяжелой болезни, с которой боролся до конца своей жизни.

Певец были избран почетным академиком Болонской академии искусств «за тонкую и глубокую интерпретацию произведений Верди», неоднократно выступал в лучших театрах мира.

За многолетнюю деятельность Зураб Соткилава отмечен многими высокими наградами. Он удостоен Государственной премии Грузии им. Шота Руставели, является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, отмечает ТАСС.