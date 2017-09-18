В Москве скончался оперный певец Зураб Соткилава
Утром 18 сентября в Москве скончался оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава.
Ему было 80 лет.
Сообщается, что он умер от тяжелой болезни, с которой боролся до конца своей жизни.
Певец были избран почетным академиком Болонской академии искусств «за тонкую и глубокую интерпретацию произведений Верди», неоднократно выступал в лучших театрах мира.
За многолетнюю деятельность Зураб Соткилава отмечен многими высокими наградами. Он удостоен Государственной премии Грузии им. Шота Руставели, является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, отмечает ТАСС.
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