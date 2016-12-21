В Москве скончался народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич

Народный артист Российской Федерации Вячеслав Шалевич скончался в Москве на 83 году жизни.

Об этом ТАСС сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Ранее СМИ сообщили, что 1 декабря актеру стало плохо на сцене, ему вызвали скорую, но Шалевич от госпитализации отказался, и супруга увезла его домой, однако 3 декабря артиста все же пришлось госпитализировать.

Шалевич известен по фильмам «Капитанская дочка», «Три тополя на Плющихе», «Семнадцать мгновений весны», «Портрет Дориана Грея», «Мастер и Маргарита».

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