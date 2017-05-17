В Москве скончался летчик-космонавт Виктор Горбатко

В Москве в возрасте 82 лет скончался летчик-космонавт СССР Виктор Горбатко.

По словам близких к нему людей, последнее время он плохо себя чувствовал и последние две недели находился в госпитале Мандрыка, где и скончался, сообщает ТАСС.

Виктор Васильевич Горбатко — советский космонавт, генерал-майор, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза.

Председатель правления Всесоюзного общества филателистов, а после его реорганизации — председатель Центрального правления Союза филателистов СССР.

В 2001—2009 годах Президент, с 2009 — почётный президент Союза филателистов России. Председатель Межгосударственного союза городов-героев и городов воинской славы.