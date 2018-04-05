В Москве скончался фотограф первых лиц планеты Земля

В Москве в возрасте 81 года скончался российский фотограф и фотожурналист Юрий Абрамочкин.

Среди работ Юрия Абрамочкина - фотографии Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Михаила Горбачева, Бориса Ельцина, Шарля де Голля, Вилли Брандта, Франсуа Миттерана, Ричарда Никсона, Урхо Кекконена, Жака Ширака, Билла Клинтона, Юрия Гагарина, Рональда Рейгана, Валентины Терешковой, Майкла Джексона и Елизаветы II.

Являлся одним из 15 российских фотожурналистов, включенных в американскую энциклопедию «Современные фотографы» издательства «St. James Press», которая была опубликована в 1995 году, передает ТАСС.