В Москве скончался актер театра и кино Юрий Мартынов
Заслуженный артист России, актер театра и кино Юрий Мартынов скончался в возрасте 85 лет в Москве.
Юрий Мартынов служил в Театре киноактера более 50 лет.
Заслуженный артист России сыграл более чем в 120 фильмах.
Среди них: «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Тени исчезают в полдень», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Судьба», «Вечный зов» и другие, отмечает «Федерал Пресс».
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