В Москве скончался актер театра и кино Юрий Мартынов

Заслуженный артист России, актер театра и кино Юрий Мартынов скончался в возрасте 85 лет в Москве.

Юрий Мартынов служил в Театре киноактера более 50 лет.

Заслуженный артист России сыграл более чем в 120 фильмах.

Среди них: «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Тени исчезают в полдень», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Судьба», «Вечный зов» и другие, отмечает «Федерал Пресс».

Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!