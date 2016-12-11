В Москве скончался актер Юрий Амиго
Ведущий актер московского театра "Эрмитаж" Юрий Амиго скончался на 71-м году жизни.
– Театр "Эрмитаж" с прискорбием сообщает о смерти нашего замечательного актера, заслуженного артиста России Юрия Владимировича Амиго, – сообщили в театре. Сотрудники вспомнили, что совсем недавно в театре отмечали 70-летний юбилей актера. Дата и время прощания с культурным деятелем будут объявлены позднее, сообщает "Интерфакс".
Юрий Амиго играл в театре "Эрмитаж" с 1975 года. Он был выпускником театрального училища имени Щепкина. Амиго был занят во множестве спектаклей, среди которых "Свадьба Кречинского", "Зойкина квартира", "Тайные записки тайного советника" и многие другие.
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