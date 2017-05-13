В Москве скончался академик РАН Анатолий Гранов

В Москве в возрасте 85 лет умер директор Российского научного центра радиологии и хирургических технологий, академик РАН, доктор Анатолий Гранов.

Сообщение о смерти Гранова опубликовано на сайте Минздрава РФ. В нем говорится: «Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что сегодня в результате продолжительной болезни ушел из жизни академик РАН Анатолий Михайлович Гранов».

Известно, что он является автором многочисленных научных публикаций и основателем ряда методов лечения онкологических заболеваний, которые широко используются в отечественной медицине.

За спасение жизни людей и уникальные хирургические операции Гранов был награжден такими государственными наградами, как орден «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Государственная премия Российской Федерации (1993 год) и премия Правительства Российской Федерации (2005 год).

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