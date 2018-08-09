В Москве скончалась актриса театра «Современник» Тамара Дегтярева

В Москве в возрасте 74 лет скончалась актриса театра «Современник» Тамара Дегтярева.

Актриса в последнее время испытывала проблемы с сосудами, ранее ей был поставлен диагноз - диабет.

В 1965-1975 годах Тамара Дегтярева служила в МТЮЗе, а впоследствии перешла в «Современник». Она преподавала во ВГИКе актерское мастерство.

В 1985 Дегтяревой присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 2005 году – народной артистки России.

Помимо театральной деятельности, актриса сыграла в нескольких десятках фильмов. В частности, известность ей принесла роль Агаты Савельевой в семейной саге «Вечный зов» (за эту работу в 1979 году актрисе вручили Государственную премию СССР).

Кроме того, Дегтярева играла в фильмах «Расписание на послезавтра», «Багряные берега», «Ищу человека», «Свет в окне», «Водитель автобуса», сообщает «Экономика сегодня».

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