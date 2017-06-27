В Москве школьник попал в полицию за возложение цветов

В Москве полиция задержала несовершеннолетнего россиянина, который попытался возложить цветы к зданию Минкомсвязи.

На вопрос полицейского о цели данной акции, школьник ответил, что она связана с рядом запретительных инициатив ведомства, которые касаются свободы слова. В частности, речь идет о возможной блокировке Telegram. По словам несовершеннолетнего, такие инициативы означают смерть ведомства, а возложением цветов он намерен почтить его память, передает «ОВД-Инфо».

Полицейский уведомил молодого человека, что его акция незаконно, сославшись на указ президента, и доставил в ОВД «Тверской». Через некоторое время он был отпущен после разъяснительной беседы.

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