В Москве из семьи изъяты 12 детей с подозрением на ВИЧ
Столичные органы опеки и попечительства совместно с полицией изъяли из семьи 12 приемных детей. Предполагается, что все они могут быть ВИЧ-инфицированы.
«Мы выясняем подробности. Привлечены все профильные службы. Юристы аппарата уполномоченного выехали на место», - рассказал «Интерфаксу» представитель пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
Официальных комментариев поданному инциденту в Минздраве и правоохранительных органах агентству получить не удалось.
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