В Москве рейдеры пытались захватить магазин «Азбука вкуса»
Сегодня в Москве произошла неудачная попытка рейдерского захвата магазин «Азбука вкуса». Несколько мужчин ворвались в супермаркет на Садовой-Триумфальной улице в перчатках и кастетах на руках.
Дальше события развивались так: неизвестные выгнали всех из магазина, вскрыли некоторые помещения и начали демонтаж вывески супермаркета.
Здание у супермаркета находится в субаренде, и между двумя его собственниками с 2002 года продолжается конфликт.
В полиции подтвердили сообщения о конфликте, прибывшие на место сотрудники МВД не обнаружили никаких противоправных действий или нарушений общественного порядка, сообщает издание «Дни.ру».
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