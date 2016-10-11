В Москве рейдеры пытались захватить магазин «Азбука вкуса»

Сегодня в Москве произошла неудачная попытка рейдерского захвата магазин «Азбука вкуса». Несколько мужчин ворвались в супермаркет на Садовой-Триумфальной улице в перчатках и кастетах на руках.

Дальше события развивались так: неизвестные выгнали всех из магазина, вскрыли некоторые помещения и начали демонтаж вывески супермаркета.

Здание у супермаркета находится в субаренде, и между двумя его собственниками с 2002 года продолжается конфликт.

В полиции подтвердили сообщения о конфликте, прибывшие на место сотрудники МВД не обнаружили никаких противоправных действий или нарушений общественного порядка, сообщает издание «Дни.ру».