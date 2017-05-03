В Москве для репетиции парада перекроют более 20 улиц

В центре Москвы 3 мая будет перекрыта 21 улица для проведения репетиции Парада Победы.

«Для проезда закроют улицы Нижние Мневники, Мневники и Народного Ополчения, Звенигородское шоссе, улицы Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая и Тверская, Триумфальную и Боровицкую площади, Кремлевскую набережную, улицы Моховая и Воздвиженка, Новый Арбат и Болотная, Новинский Бульвар, Красную и Болотную площади, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты», - рассказала НСН сотрудница информцентра Транспортного комплекса столицы Ульяна Сахарова.

Она уточнила, что проезд будет закрыт с 17 часов и до окончания репетиции.

Аналогичные ограничения будут действовать 7 и 9 мая. Движение будет перекрываться с 5 часов утра.