В Москве для репетиции парада перекроют более 20 улиц
В центре Москвы 3 мая будет перекрыта 21 улица для проведения репетиции Парада Победы.
«Для проезда закроют улицы Нижние Мневники, Мневники и Народного Ополчения, Звенигородское шоссе, улицы Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая и Тверская, Триумфальную и Боровицкую площади, Кремлевскую набережную, улицы Моховая и Воздвиженка, Новый Арбат и Болотная, Новинский Бульвар, Красную и Болотную площади, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты», - рассказала НСН сотрудница информцентра Транспортного комплекса столицы Ульяна Сахарова.
Она уточнила, что проезд будет закрыт с 17 часов и до окончания репетиции.
Аналогичные ограничения будут действовать 7 и 9 мая. Движение будет перекрываться с 5 часов утра.
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