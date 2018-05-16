В Москве растет спрос на дорогое жилье

Во втором квартале текущего года в московском регионе вырос спрос на дорогие квартиры и апартаменты.

Так, старых границах Москвы в апреле было продано на 0,8 процента больше недвижимости, чем в марте.

В Новой Москве продажи квартир в новостройках увеличились на 6,1 процента – до 2137 лотов.

Вместе с тем, в Московской области число сделок продолжает снижаться. В 100 крупнейших ЖК Подмосковья в апреле было зарегистрировано снижение продаж на 3,7 процента – до 4734 регистраций.

По отношению к аналогичному периоду прошлого года в старой Москве было продано на 30 процентов больше квартир, в Новой Москве – на 12 процентов, а в Подмосковье, наоборот, продажи упали на 4 процента.

«Спрос на проекты бизнес-класса продолжает расти, уже за первые четыре месяца 2018 года число зарегистрированных ДДУ увеличилось на 42,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - рассказал «ФедералПресс» руководитель по работе с ключевыми партнерами компании Est-a-Tet Роман Родионцев.

По его словам, даже снижение курса рубля в апреле не вызвало ощутимых колебаний на рынке.

Наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры и студии. В старой Москве существенно больше спрос на трех- и четырехкомнатные квартиры в бизнес-классе и в сегменте комфорт.

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