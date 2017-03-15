В Москве раскрыли убийство девушки

Московские следователи раскрыли убийство девушки, произошедшее 18 сентября прошлого года на Хамовническом валу.

По подозрению в убийстве был задержан 31-летний Борис Сурков. Преступника нашли в Брянской области, где он совершил еще одно тяжкое преступление. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений).

Отмечается, что Сурков полностью признал вину.

Осенью 2016 года местный житель обнаружил возле дома на Хамовническом валу в Москве тело 20-летней девушки. На ее шее и голове были колото-резаные раны, сообщает Федерал пресс.