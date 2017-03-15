В Москве раскрыли убийство девушки
Московские следователи раскрыли убийство девушки, произошедшее 18 сентября прошлого года на Хамовническом валу.
По подозрению в убийстве был задержан 31-летний Борис Сурков. Преступника нашли в Брянской области, где он совершил еще одно тяжкое преступление. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений).
Отмечается, что Сурков полностью признал вину.
Осенью 2016 года местный житель обнаружил возле дома на Хамовническом валу в Москве тело 20-летней девушки. На ее шее и голове были колото-резаные раны, сообщает Федерал пресс.
Следующая новость Россияне считают свою страну великой державой
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии