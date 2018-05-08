В Москве раскритиковали намерение США выйти из сделки с Ираном
Отказ Вашингтона от ядерной сделки с Тегераном чревато росту напряженности в регионе. Об этом заявил замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, действия США могут спровоцировать неадекватную реакцию Ирана. Это, в свою очередь, может привести к ухудшению его отношений с Израилем и «определенной эскалации напряжения», пояснил парламентарий РИА «Новости».
Ранее о планах по выходу из иранской сделки президент США Дональд Трамп рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону. Он также сообщил, что Штаты могут возобновить действие санкций, наложенных на страну до подписания договора.
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