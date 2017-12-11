В Москве расклеили листовки против Александра Солженицына
В столице на улице, названной в честь писателя Александра Солженицына, появились листовки с лозунгом против литератора.
Они представляют собой стикеры с надписью: «Литературных власовцев вон из Москвы!». На листовках также изображен портрет писателя в фуражке немецкого офицера времен Третьего рейха. Расклеены они активистами организации «Революционный комсомол», сообщает телеканал «360».
По словам представителей движения, листовки являются ответом на намерения властей открыть мемориальную доску писателю и установить ему памятник.
Следующая новость В Москве вручат энерго-премии «Золотые молнии»
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии