В Москве расклеили листовки против Александра Солженицына

В столице на улице, названной в честь писателя Александра Солженицына, появились листовки с лозунгом против литератора.

Они представляют собой стикеры с надписью: «Литературных власовцев вон из Москвы!». На листовках также изображен портрет писателя в фуражке немецкого офицера времен Третьего рейха. Расклеены они активистами организации «Революционный комсомол», сообщает телеканал «360».

По словам представителей движения, листовки являются ответом на намерения властей открыть мемориальную доску писателю и установить ему памятник.