В Москве ранены несколько человек при задержании грабителя

На западе Москвы пять человек получили огнестрельные ранения в ходе операции по задержанию грабителя.

Инцидент произошел на Ельнинской улице. Злоумышленник, подозреваемый в совершении грабежа, оказал вооруженное сопротивление полицейским и ранил троих правоохранителей из ружья.

Кроме того, ранения получили двое гражданских лиц. Четверо из пяти пострадавших госпитализированы. Одному раненому полицейскому медицинская помощь оказана на месте.

Злоумышленник укрылся в одной из квартир дома №22. Здание оцеплено, принимаются меры по задержанию преступника. Его личность уже установлена, сообщает ТАСС.