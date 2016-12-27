В Москве ранены несколько человек при задержании грабителя
На западе Москвы пять человек получили огнестрельные ранения в ходе операции по задержанию грабителя.
Инцидент произошел на Ельнинской улице. Злоумышленник, подозреваемый в совершении грабежа, оказал вооруженное сопротивление полицейским и ранил троих правоохранителей из ружья.
Кроме того, ранения получили двое гражданских лиц. Четверо из пяти пострадавших госпитализированы. Одному раненому полицейскому медицинская помощь оказана на месте.
Злоумышленник укрылся в одной из квартир дома №22. Здание оцеплено, принимаются меры по задержанию преступника. Его личность уже установлена, сообщает ТАСС.
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