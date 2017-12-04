В Москве пьяный водитель сбил семью с ребенком на переходе
На пешеходном переходе Алтуфьевского шоссе в Москве в районе дома №13/1 нетрезвый водитель сбил родителей и трехлетнего ребенка на пешеходном переходе.
Малыш погиб в больнице от полученных травм. Отец и мать находятся в больнице.
По данным следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина 1986 года рождения управляя автомобилем «Шкода Октавия», сбил переходивших проезжую часть на зеленый свет трех человек.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дела ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает Interfax.
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