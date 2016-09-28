В Москве пройдет фестиваль «Ваше здоровье в ваших руках»
1 октября в парке культуры и отдыха «Кузьминки» пройдет фестиваль «Ваше здоровье в ваших руках». Фестиваль приурочен к международному дню Пожилого человека.
Фестиваль пройдет при поддержке Благотворительного фонда «Связь поколений». В рамках фестиваля гостей ждут соревнования по скандинавской ходьбе, а также различные мастер-классы и семинары по здоровому питанию.
На открытие фестивалю будут присутствовать специальные гости, такие как: В.И. Дикуль (известный врач-остеопат ), Н.В. Варлей ( актриса театра и кино, заслуженная артистка России), А.Н. Шатиловой (диктор, телеведущая, заслуженная артистка России) и Т.А. Судец (телеведущая и заслуженная артистка России).
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