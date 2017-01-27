В Москве пройдет акция протеста обманутых офицеров

Активисты «Бездомного полка» проведут митинг в гайд-парке на территории столичного парка Сокольники в субботу, 28 января, - говорится в сообщении общественного объединения.

Офицеры требуют от Минобороны и правительства РФ принятия мер по завершению строительства жилья, которое положено им по закону. Участники акции примут коллективную резолюцию-обращение о защите своих прав к президенту, правительству, Совету Федерации, Госдуме РФ и к Генпрокуратуре.

«Мы не имеем ничего общего ни с Навальным, ни с депутатом Мосгордумы, ЛДПРовцем, экс-владельцем СУ-155 Балакиным, ни с какой-либо другой политической партией или движением», - пояснил представитель «Бездомного полка» подполковник запаса Евгений Морин.

После банкротства девелопера Су-155 около 10 тысяч военнослужащих (вместе с семьями — 40 тысяч человек) не получили свои квартиры. Заказчиком строительства жилья выступало Минобороны, заплатившее подрядчику авансом почти всю сумму контракта - около 70 миллиардов рублей.

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