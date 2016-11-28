В Москве пройдет акция в помощь детям с онкологическими заболеваниями

Благотворительная акция «С миру по елке!» стартует 29 ноября в рамках международной инициативы «Щедрый вторник». Организатором выступает благотворительный Фонд «ОМК-Участие».

В этом году акция пройдет уже в пятый раз. Присоединиться к акции и подарить маленьким пациентам Российского онкологического научного центра имени Блохина праздничное настроение может каждый.

Стать участником акции можно любым удобным способом: приобрести подарок для ребенка, новогодние игрушки и помочь украсить отделение детского онкологического отделения, разместить информацию на своей странице в социальных сетях или сделать репост.

Пункт приема новогодних подарков, игрушек и украшений будет организован с 29 ноября по 10 декабря по адресу: г. Москва, Озерковская набережная, 28, стр. 2.

- Мы очень благодарны всем, кто уже откликнулся и стал партнером проекта «С миру по елке». Мы также приглашаем новых партнеров и желающих помочь, неравнодушных людей. Я убеждена, что нашими общими усилиями мы сможем осуществить мечту и подарить детям настоящий новогодний праздник и много положительных эмоций! - рассказала председатель попечительского совета Фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых.

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