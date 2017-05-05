В Москве прошли десятки митингов по реновации

Жители Москвы устроили более 60 народных сходов, посвященных сносу старых пятиэтажек.

Митинги проходили в Измайлово, Зюзино, Тушино, Таганском и ряду других районов. Чаще всего участников сходов возмущало то, что дома, в которых они проживают, не попали в предварительный список подлежащих сносу, сообщает НСН со ссылкой на АГН «Москва.

Они утверждают, что эти дома уже совершенно не соответствуют современным условиям проживания. Кроме того, жильцам уже неоднократно обещали расселение, но они продолжают ютиться по пять-шесть человек в комнате.

Ранее сообщалось, что в список домов под снос в столице вклчены более четырех с половиной тысяч хрущевок. Они будут участвовать в прграмме реновации, при условии, что за это проголосуют две трети их жителей. Голосование будет проводиться с 15 мая по 15 июня.