В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы

В Москве прошла первая репетиция воздушной части парада Победы, сообщили в Минобороны РФ.

Первыми над Красной площадью пролетели открывающие парадный строй авиации вертолеты, базирующиеся в подмосковной Кубинке. Над Красной площадью пролетел самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четверки Ми-8. За ним проследовали Ми-28Н, Ми-35, Ка-52.

Как отмечается в материале, в этом году в воздушном Параде впервые примет участие ударная группа из пяти самолетов Дальней авиации, в которую входят четыре бомбардировщика Ту-22М3, а также стратегический ракетоносец Ту-160 «Белый лебедь».

Также в репетиции принимают участие стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-ЗОСМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130.

Всего в репетиции задействовано 72 самолета и вертолета, которые в едином строю пройдут над Красной площадью.

Следующий тренировочный полет состоится 7 мая, сообщает «Интерфакс».

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