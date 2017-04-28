В Москве прошла репетиция парада Победы

В Москве прошла очередная репетиция парада Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая.

Из-за репетиции в столице были перекрыты несколько улиц, военные стартовали из Мневников. Несмотря на то, что в городе моросил дождь, москвичи и гости столицы пришли посмотреть на гордость отечественного ВПК.

В этом году россияне впервые увидят военную технику, покрытую белым камуфляжем, она предназначена для защиты Арктики.

Следующие репетиции пройдут 3 мая и 7 мая, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».