В Москве прошла репетиция парада Победы
В Москве прошла очередная репетиция парада Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая.
Из-за репетиции в столице были перекрыты несколько улиц, военные стартовали из Мневников. Несмотря на то, что в городе моросил дождь, москвичи и гости столицы пришли посмотреть на гордость отечественного ВПК.
В этом году россияне впервые увидят военную технику, покрытую белым камуфляжем, она предназначена для защиты Арктики.
Следующие репетиции пройдут 3 мая и 7 мая, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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