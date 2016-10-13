В Москве прошел второй международный православный студенческий форум

Сегодня 13 октября в Москве в 75-м павильоне ВДНХ прошел второй международный православный студенческий форум, ключевым мероприятия стало общение патриарха Московского и всея Руси Кирилла с молодежью на расстоянии «вытянутой руки».

Гостям форума представили интерактивную экспозицию лучших инновационных разработок и технологий российских студентов и молодых специалистов.

Также на форуме зачитали свои лекции: легендарный хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, ведущий КВН Александр Масляков, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко и другие.

Также патриарх призвал родителей воспитывать молодежь по примеру героев, и взращивать в молодых людях стремление к подвигу.

"Как-то мне не встречается за редчайшим исключением пропаганда подвига. Пропаганда успеха - да. Человек должен быть успешным: он должен получить хорошее образование, много зарабатывать, видеть мир, наслаждаться этой жизнью, научиться преодолевать трудности", - сказал святейший.