В Москве прошел второй международный православный студенческий форум

13 октября в Москве в 75-м павильоне ВДНХ прошел второй международный православный студенческий форум, на котором состоялось общение с молодежью патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Гостям форума представили интерактивную экспозицию лучших инновационных разработок и технологий российских студентов и молодых специалистов.

Также на форуме выступили легендарный хоккеист, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов, ведущий КВН Александр Масляков, многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко и другие.

Патриарх обратился к родителям и призвал их воспитывать молодежь на примерах героев, взращивать в молодых людях стремление к подвигу.

- Как-то мне не встречается за редчайшим исключением пропаганда подвига. Пропаганда успеха – да. Человек должен быть успешным: он должен получить хорошее образование, много зарабатывать, видеть мир, наслаждаться этой жизнью, научиться преодолевать трудности, - подчеркнул святейший.

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