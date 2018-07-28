В Москве прошел митинг по пенсиям

На проспекте Академика Сахарова в столице прошел митинг против повышения пенсионного возраста.

Как сообщает телеканал «Дождь», на акцию съехались представители КПРФ, «Левого фронта», РРП и других организаций из Москвы, Воронежа, Ярославля, Рязани, Тулы и Твери.

Участники пришли с плакатами «Путин, поживи на народную пенсию!», «Руки прочь от наших пенсий!». По данным «Белого счетчика», в митинге приняли участие 12 тыс. человек.

В середине июня правительство объявило о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет, для мужчин – до 65 лет. 19 июля законопроект был принят в первом чтении.