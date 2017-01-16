В Москве прощаются с Елизаветой Глинкой

В Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве проходит церемония прощания с главой фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой (известна как Доктор Лиза).

Среди участников траурной церемонии председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, член Общественной палаты Вадим Ковалев, передает ТАСС.

У гроба Глинки установлены венки от президента России, главы Минобороны, Совета по правам человека.

Похороны Доктора Лизы пройдут в понедельник на Новодевичьем кладбище.

Глинка была в числе жертв катастрофы самолета Минобороны Ту-154 над Черным морем. Она сопровождала груз медикаментов для сирийских больниц.