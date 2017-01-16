В Москве прощаются с Елизаветой Глинкой
В Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве проходит церемония прощания с главой фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой (известна как Доктор Лиза).
Среди участников траурной церемонии председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, член Общественной палаты Вадим Ковалев, передает ТАСС.
У гроба Глинки установлены венки от президента России, главы Минобороны, Совета по правам человека.
Похороны Доктора Лизы пройдут в понедельник на Новодевичьем кладбище.
Глинка была в числе жертв катастрофы самолета Минобороны Ту-154 над Черным морем. Она сопровождала груз медикаментов для сирийских больниц.
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